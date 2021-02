“Loro sanno sanno che bisogna cercare di vincere le prossime partite contro Sampdoria, Spezia e Udinese”. Parole di Rocco Commisso. Era martedì 9 febbraio, non un secolo fa. Le aspettative del presidente sono già state disattese. L’ex Claudio Ranieri ha imbrigliato Cesare Prandelli. La Squadra blucerchiata conquista tre punti d’oro in ottica salvezza. Già, la salvezza. Quella che la Fiorentina dovrà sudarsi con le unghie e con i tempi. È vero, al Ferraris i viola non avrebbero meritato di perdere. La prestazione è stata discreta, Pezzella & co. hanno creato numerosi occasioni da rete, ma se non la butti dentro, vincere diventa difficile. E al momento l’unico giocatore in grado di segnare con continuità è Dusan Vlahovic, arrivato a quota otto gol in campionato.

Si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque partite. L’unica gioia è arrivata contro Crotone, squadra con un piede e mezzo in Serie B, ma pur sempre capace al Franchi di far soffrire, e non poco, la Fiorentina.

Una domenica maledetta. Resa leggermente (ma solo leggermente) più dolce da Luis Muriel. La rete segnata dall’ex viola (che rimpianto!) alla Sardegna Arena ha steso un Cagliari in piena crisi di gioco e risultati. Sia lodato il gol del colombiano che consente ai gigliati di mantenere sette punti di vantaggio sul terzultimo posto. Ci stiamo arrampicando sugli specchi, lo sappiamo, ma questo passa in convento. Muriel fa volare l’Atalanta e salva la Fiorentina. All’orizzonte c’è l’esame di Italiano. Bocciarlo sarebbe drammatico.

Prandelli in conferenza: L’obiettivo è la salvezza, dobbiamo mettercelo in testa, tutti”