Commisso: “7 punti in 5 partite è una buona media. Programmazione? C’è sempre stata”

Nuova intervista di Rocco Commisso al sito ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole di oggi, prima della partenza per gli States:

E’ stato un periodo molto impegnativo, con l’annuncio del centro sportivo. Per quanto riguarda la squadra, poco fa ho parlato con i giocatori dicendo che è il momento di fare partite buone e vincere. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 7 punti, è una media buona da tenere anche se non perfetta. Loro sanno che le prossime partite contro Sampdoria, Spezia e Udinese bisogna cercare di vincerle, non dobbiamo pensare al futuro ma al presente. Spero che quando tornerò a Firenze, la squadra sia in una buona posizione e si possa così programmare come sento invocare da tutti. In verità la programmazione per la Fiorentina c’è stata dal primo giorno, anche se forse non sono arrivati i risultati che speravamo.