Commisso e il Franchi: “Caro Nardella, non posso aspettare 20 anni. E a Giani dico…”

Così Rocco Commisso, nell’intervista di oggi al sito ufficiale, sul tema infrastrutture:

Centro sportivo pronto a settembre 2022? No, io spero prima, almeno agosto. Ho messo dei paletti nel contratto perchè le cose si facciano in tempi certi, ci saranno edifici come la villa e la sede che saranno finiti già a Primavera o ad inizio estate. Col sindaco Casini ho scommesso che il nostro centro sportivo sarà finito prima che la tramvia arrivi a Bagno a Ripoli, che è un’opera importantissima. Lo stadio? Ringrazio il sindaco che sta cercando di portare avanti il suo progetto per Campo di Marte, però ad ora ho sentito solo quando si può cominciare ma non quando si può finire. Essendo a Firenze da due anni ho le mie perplessità sui tempi, ho visto che davanti agli Uffizi c’è una gru da 20 anni per terminare un progetto approvato. Caro sindaco per il Franchi non si possono aspettare 20 anni, noi vogliamo sapere i tempi e che tipo di accordo potremo fare, visto che l’attuale contratto scade tra un anno e tre mesi. L’ipotesi Campi Bisenzio? Non ho ancora deciso se andare avanti o no. Ringrazio il presidente Giani che si è detto disposto a darmi un appuntamento, ma per come la vedo io la politica dovrebbe facilitare gli investimenti del privato, invece mi pare che qui in Italia la politica voglia soprattutto controllare e non facilitare. Se ci sono investitori come me disposti a spendere molti soldi, dovrebbero prenderli a braccetto.