Il tempo è scaduto: spazio a Prandelli. Iachini probabilmente esonerato già oggi

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, la conseguenza dell’ennesima prestazione incolore della Fiorentina, lo 0-0 di ieri sera al Tardini, sarà l’esonero di Iachini. L’ipotesi già accarezzata durante la scorsa settimana è destinata a concretizzarsi nelle prossime ore, probabilmente già nella giornata di oggi, quando la società formalizzerà la propria offerta a Cesare Prandelli.

Qualche contatto c’era già stato prima della trasferta di Parma, mentre da parte dell’ex c.t. azzurro c’è sempre stata la massima disponibilità a tornare a Firenze anche con un accordo fino al termine della stagione. Prima dell’allenatore di Orzinuovi, i viola avevano valutato anche scelte interne come la momentanea promozione in prima squadra del tecnico della Primavera Alberto Aquilani (in attesa di sondare big del calibro di Sarri) e il ritorno di Vincenzo Montella, poi è stato preferito il profilo di Prandelli.