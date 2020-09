Il Milan punta forte su Federico Chiesa e, rispetto a Juventus e Inter, è intenzionato ad affondare il colpo con l’unica arma riconosciuta anche da Commisso: i soldi. Ora resta da vedere quanto i rossoneri sono disposti a spendere per il talento viola, per il quale, è bene ricordarlo, rimane comunque una valutazione di base che non può scendere sotto i 60/65 milioni. Lo scrive La Nazione.

***Un jolly per Iachini: Bonaventura dice sì alla Fiorentina. E congela Torreira***