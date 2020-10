Iachini affronta l’Udinese, domenica alle 18 al Franchi. Partita non ancora decisiva per il suo futuro, secondo Repubblica. Appresa la notizia della positività all’interno del proprio staff, Iachini ha disposto un solo allenamento al giorno. Sarri. Allenatore che piace ai viola, ai tifosi, alla piazza. Tecnico al quale la panchina viola interessa eccome. Sul percorso incerto con la “sua” Fiorentina Beppeaffronta l’Udinese,Partita non ancora decisiva per il suo futuro, secondo Repubblica. Appresa la notizia della positività all’interno del proprio staff, Iachini ha disposto un solo allenamento al giorno. Mentre la squadra è entrata nella cosiddetta “bolla” . Quello della proprietà non è stato un vero ultimatum, ma con l’Udinese serve vincere e mostrare una vera reazione . L’edizione fiorentina di Repubblica dedica un approfondimento alla situazione del tecnico viola, “stretto tra due fuochi”. Da una parte la società che non ammetterà più prestazioni come quella con lo Spezia. Dall’altra l’intero ambiente: tifosi, commentatori e addetti ai lavori. Tutti con gli occhi puntati su quel che potrà accadere, mentre il presidente Commisso ha ribadito pubblicamente la fiducia al tecnico, confermato da lui in estate. Fiducia che stavolta è a tempo, con i rumors attorno a Iachini e l’ombra di Maurizio. Allenatore che piace ai viola, ai tifosi, alla piazza.Tanto che da più parti si era ipotizzato un incontro con la dirigenza viola già martedì sera. Versione smentita nettamente dalla società.

“Rivoluzione” tattica

La missione del tecnico ascolano passa da un’idea di gioco che possa rivitalizzare calciatori parsi demotivati. Iachini ha parlato con la squadra, il giorno stesso della sua conferma. Ha chiesto a tutti di ritrovare quello spirito fondamentale nel finale della scorsa stagione. Unità d’intenti fondamentale per rimettersi in careggiata e scongiurare una stagione anonima. La gara con l’Udinese sarà un altro bivio sulla strada di Iachini. C’è da voltare pagina, non solo a parole. Per questo, contro l’Udinese, il tecnico pensa ad un ruolo da protagonista per Callejon. Per l’ex Napoli ci potrebbe essere una maglia da titolare, mentre Iachini pensa anche a come assestare il centrocampo. Pronto l’inserimento di Pulgar davanti alla difesa per liberare Amrabat, in coppia con Castrovilli.