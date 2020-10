Ecco Pulgar: la Fiorentina ritrova il suo centro di gravità

Erick Pulgar ha messo il Covid alle spalle ed ha trovato i primi minuti in stagione, nel finale dello sfortunato match di Cesena. Il Corriere dello Sport si concentra sul recupero del mediano cileno, definito come un vero e proprio acquisto. Pulgar è dunque di nuovo negli schemi di Iachini e questa non può che essere una buona notizia per il centrocampo viola. L’ex Bologna ha vissuto un periodo faticoso prima di poter tornare alla normalità: preparazione saltata e rincorsa alla miglior forma fisica dopo l’isolamento. Iachini – riporta il quotidiano – sta valutando se impiegarlo già contro Udinese. Come cambia la Fiorentina? Innanzitutto ritrova un calciatore da 37 partite, 7 gol e 6 assist nella scorsa stagione, vissuta da titolare sia con Montella che con Iachini. Il tecnico lo ha sempre impiegato da regista, separando la coppia con Badelj proposta da Montella. Che Iachini torni sui suoi passi, affiancandolo ad Amrabat? Questo è quello che sembra chiedergli la piazza, per liberare il mediano marocchino dall’impostazione della manovra. Con Pulgar a fianco Amrabat potrebbe tornare ad essere il centrocampista “universale” che rilancia l’azione si prende il reparto sulle spalle. Quello per cui aveva incantato nel Verona di Juric.