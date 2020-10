Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nell’Udinese è tornato ad allenarsi in gruppo Jens Stryger Larsen. Il laterale danese, veterano della rosa, si era infortunato un mese fa in maniera piuttosto seria. Adesso è di nuovo agli ordini di mister Luca Gotti. Nel match di domenica contro la Fiorentina potrebbe infatti scendere in campo da subentrato.

