Il commento: “Sarri non è una fake news. Iachini saldo? Lo scopriamo domenica ad ora di cena”

Facce scure alla Fiorentina, sarà colpa della classifica o delle continue riunioni fra dirigenti, squadra e proprietà? Visto che siamo solo alla quarta di campionato, propendiamo per la seconda ipotesi. Dunque Iachini rimane in sella, quanto saldamente lo sapremo domenica all’ora di cena. Il nome di Sarri è riecheggiato tra Figline e Firenze – non si tratta di fake news – e la conferma di Iachini serve solo a prendere tempo. Certo, assumere uno dei migliori tecnici d’Italia comporterebbe per Commisso non solo un pesante esborso economico, ma soprattutto l’assunzione di una responsabilità mai passata in cavalleria: gli errori delle conferme di Montella e Iachini.

Paolo Chirichigno – La Nazione