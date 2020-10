“Vlahovic cercato anche da una big tedesca. Sarri? Fiorentina una sua aspirazione”

Angelo Giorgetti, firma de La Nazione, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno ed è tornato a parlare del reportage sulle tracce di Maurizio Sarri:

Se la Fiorentina chiamasse Sarri, da quello che ho potuto raccogliere, parlando con chi lo conosce, direbbe di sì. A fronte di garanzie tecniche, può essere un suo obiettivo, un’aspirazione sedere sulla panchina viola. La Fiorentina per ripartire – dopo l’amarezza per come si è chiusa l’esperienza bianconera – non è agli ultimi posti della graduatoria.

Poi un parere su Dusan Vlahovic:

La Fiorentina ha rinunciato a tanti soldi per mantenerlo a Firenze. Sono arrivate più offerte per lui che per Milenkovic, alcune vicine ai 30 milioni. Adesso la società gigliata – Iachini in testa – deve dimostrare questa fiducia nei suoi mezzi. Altrimenti non ha senso aver respinto al mittente le avances di club come il Borussia Dortmund. A meno che queste società non mastichino granché di calcio, ma non mi pare.