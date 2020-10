Viaggio a casa Sarri. L’amico: “Mi ha detto che un giorno allenerà la Fiorentina”

Commisso ha confermato Iachini, ma la sensazione è che si tratti di una fiducia a tempo. Il prossimo allenatore della Fiorentina potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) Maurizio Sarri.

La Nazione è andata nel Valdarno, tra Viaggio e Piandiscò, dove vive l’ex tecnico di Napoli e Juventus. Da quelle parti, si legge, è chiamato “il gobbo ripulito”. Secondo gli amici, l’esonero da parte del club bianconero è stato un duro colpo per Sarri, rifugiatosi “in una specie di eremitaggio lontano anche dall’amato tabaccaio a Vaggio, lo spacciatore personale di sigarette che ora Sarri fa acquistare da altri per evitare che la gente gli chieda della Juve, o magari della Fiorentina, dei gatti, o del senso della vita“.

Sarri passa le giornate tra libri, tv, calcio, ciclismo e, soprattutto, con i propri legali. La Juventus, infatti, gli deve 8 milioni e mezzo da qui al giugno 2022. La domanda è: accetterebbe la Fiorentina? A rispondere è Vittorio Casucci, ex dirigente del Figline che conosce Sarri da una vita:

Mi ha detto che un giorno allenerà a Firenze, quando non lo so, ma di sicuro succederà. Ora cosa dice? Parla poco, ma io so bene come la pensa, ci siamo sentiti poco tempo fa… E anche i suoi genitori sarebbero felici.