A fine stagione il cambio di rotta: la Fiorentina pensa a Sarri e Spalletti

Rocco Commisso ha confermato Giuseppe Iachini, ma la sensazione è che la Fiorentina cambierà allenatore a fine stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea il club viola ha due nomi in testa: Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

Commisso non ama licenziare i suoi dipendenti. E questo vale anche per gli allenatori. La speranza della società è di disputare un buon campionato poi a giugno ci sarà un cambio di rotta per quanto riguarda l’allenatore. Si punterà a una figura diversa. E nella testa del club viola ci sono due nomi davanti agli altri: Maurizio Sarri (leggermente favorito) e Luciano Spalletti. Due toscani e, guarda caso, due dichiarati tifosi della Fiorentina.