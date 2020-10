Tanto tuonò che… non successe nulla

La deludente prestazione della Fiorentina contro lo Spezia che ha fatto il paio con quella vista contro la Sampdoria in casa non ha partorito nessuna decisione da parte di Rocco Commisso. Eppure da più parti erano emerse voci di un possibile cambio sulla panchina viola. Invece niente, si va avanti così sperando che la squadra viola non sia imbarcata sul Titanic nella sua rovinosa rotta verso gli Stati Uniti.

Ovviamente Commisso e la società hanno tutto il diritto di prendere le decisioni che ritengono più opportune. Sono loro che comandano ed è lui, Rocco, che ci mette i soldi, ma una cosa vorrei che fosse chiara: quelle scritte da noi, dai colleghi di altri siti e giornali, dette da chi lavora in radio e televisione non sono fake news, ovvero non sono notizie inventate di sana pianta. Vorrei che come noi rispettiamo il lavoro dei dirigenti è bene che Rocco quando legge o sente qualcosa che non gli torna faccia altrettanto usando magari il termine “smentisco” come fanno tutti nel mondo del calcio. E come è giusto che i dirigenti facciano prima che le decisioni diventino ufficiali.

Scusate l’inciso e torniamo a parlare della Fiorentina. Evidentemente insistere con Beppe è l’idea imprescindibile. Iachini è un uomo splendido, d’altri tempi nel mondo del calcio, ma è evidente che è chiaramente in difficoltà con una squadra in corto circuito prolungato costruita con molti elementi offensivi per un tecnico che conosce bene solo la fase difensiva. Ed è ovvio che i conti poi non tornino. Lo scorso anno c’era da badare al sodo e dopo aver iniziato malino con la difesa a quattro Iachini trovò la quadratura al grido di “primo non prenderle” costruendo una Fiorentina arroccata davanti alla difesa a tre e giocando esclusivamente di rimessa.

Era importante salvarsi, come farlo non era basilare. Ma adesso Commisso e tutti i tifosi viola vorrebbero vedere qualcosa di più e di meglio ed invece la nave viola sta affondando. Il radar viola composto da media e tifosi ha avvertito la società che davanti a noi c’è un grosso iceberg, ma per dirla con Francesco de Gregori nel brano “I muscoli del capitano”

In questa notte elettrica e veloce

In questa croce di Novecento

Il futuro è una palla di cannone accesa

E noi la stiamo quasi raggiungendo

E il capitano disse al mozzo di bordo

“Giovanotto, io non vedo niente

C’è solo un po’ di nebbia

Che annuncia il sole

Andiamo avanti tranquillamente”

….

E noi allora andiamo avanti, magari un po’ meno tranquillamente. Ad maiora