Genoa, con Ballardini gol, punti e cambi azzeccati. Dubbio in attacco

Spazio anche al Genoa all’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La rosea, in particolare, passa in analisi gli effetti dei cambi effettuati da Ballardini dal suo ritorno sulla panchina rossoblù: “il tecnico del Genoa indovina (quasi) sempre le sostituzioni”, si legge. Spesso è intervenuto con correzioni in corsa che si sono poi rivelate decisive. L’ultimo caso, il più clamoroso, è quello di Parma con il reparto offensivo: dentro Pjaca e Scamacca all’intervallo, risultato ribaltato con assist del primo e doppietta del secondo. Così, oltre ad essere stato fin qui, tra i tecnici subentrati a campionato in corso, quello capace di ottenere i miglioramenti maggiori a livello di classifica e di rendimento, adesso Ballardini intende sfruttare questa caratteristica.

Sul fronte formazione, le buone notizie arrivano da Scamacca e Rovella, entrambi rientrati anzitempo dall’Under 21 dopo la loro espulsione contro la Spagna. L’attaccante, in particolare, potrebbe entrare in lizza per una maglia da titolare domani contro la Fiorentina. Il ballottaggio è con Shomurodov. Ci sarà meno tempo per lavorare, invece, per Pandev, che difficilmente potrà essere in campo contro la Fiorentina: il macedone, reduce dall’impresa della sua Nazionale sulla Germania, rientrerà in gruppo solo oggi.