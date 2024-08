Gazzetta: Fiorentina, sorriso doppio. Urna benevola e tris di acquisti

Dopo il rischiosissimo play-off ungherese, la giornata di ieri è stata decisamente di altro tenore per la Fiorentina. In un solo giorno, si legge su La Gazzetta Dello Sport, i viola hanno pescato tre acquisti e sei avversarie. Gosens, Cataldi e Bove completano il mercato di Pradè e Goretti, cambiando del tutto il centrocampo dopo aver salutato Amrabat. Tre profili che conoscono già il nostro campionato, più il difensore Moreno, che invece dovrà imparare a studiarlo.

Sorteggio sorriso

Parallelamente, la rosea si concentra anche sul sorteggio di Conference, una coppa ormai "di casa" per la squadra di Palladino, arrivata con Italiano due volte in finale. Evitate Chelsea, Betis, Panathinaikos, Copenhagen e le altre insidie. Un'urna benevola per i gigliati, con tre gare in casa e tre fuori e le date che si conosceranno oggi. Obiettivo ottavi.