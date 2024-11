Fiorentina-Verona: ventiduemila spettatori pronti a riempire il Franchi

Franchi verso il sold out per l'ultima sfida di Serie A prima della sosta. I tifosi sognano la sesta vittoria consecutiva

Lo Stadio Franchi sarà di nuovo gremito per quanto possibile. Dopo aver superato i 20mila spettatori contro Milan e Roma, anche contro il Verona la Fiorentina sarà sostenuta da un pubblico delle grandi occasioni: si attendono 22mila tifosi, il massimo permesso a causa dei lavori di ristrutturazione in corso. Un’affluenza record, considerando le partite disputate finora in uno stadio a capienza ridotta, che dovrebbe superare quella dei recenti big match casalinghi. La gara con l’Hellas Verona, club storicamente gemellato con la tifoseria viola, vedrà anche misure di sicurezza meno rigide rispetto a quelle adottate contro Milan e Roma, consentendo così un maggior numero di spettatori. La partita, infatti, sarà anche un’occasione di festa tra squadre ‘amiche’. Sono attesi 300 tifosi gialloblù nel settore ospiti, con altri 500 che troveranno posto in Maratona accanto ai tifosi viola. Una cornice ideale per famiglie e bambini, resa ancora più accogliente dagli sconti sui biglietti applicati dalla società di Commisso in prevendita e, naturalmente, dai buoni risultati della squadra di Palladino. Lo riporta La Repubblica