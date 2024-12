Serie B – Il Pisa mette ko la capolista. La Carrarese inguaia la Sampdoria

Importante successo interno del Pisa che, nell'anticipo della 19° giornata del campionato di Serie B, si è imposto per 3-1 all'Arena Garibaldi sulla capolista Sassuolo. In virtù di questa vittoria i nerazzurri si confermano al secondo posto, dimezzando il distacco dal primo posto in classifica. Bene anche la Carrarese che, nonostante l'espulsione dell'ex viola Illanes all'inizio della ripresa, in serata è riuscita a strappare un pareggio a Genova contro la Sampdoria [LEGGI TUTTI I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI SERIE B]