Amoruso: “La Fiorentina non è favorita, ma il Milan è disperato”

" Parisi? A destra per il Milan non vedo grandi giocatori dal cambio di passo, che potranno dare fastidio, mentre a sinistra con Leao la Fiorentina dovrà stare attenta e raddoppiarlo il prima possibile. Ci dovrà essere molta collaborazione tra i difensori, i centrocampisti e gli esterni. Basterà qualche occasione viola per far arrabbiare San Siro. In questa stagione molte volte il Milan ha subito contropiedi senza senso e la Fiorentina dovrà essere brava ad approfittarne."

Viola favorita?

"No, perché fuori casa non abbiamo un buon rullino di marcia. Dovremo capire se stasera avremo la stessa forza delle ultime gare in casa. Oggi credo possa entrare in campo una Fiorentina più convinta e in fiducia rispetto al Milan. Manca ancora della continuità per affermarsi. Le squadre che ottengono risultati importanti vivono la stagione con equilibrio. In queste otto partite ci dovrà essere un percorso senza particolari curve, senza alti e bassi"