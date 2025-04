Fiorentina, la probabile dei quotidiani: c’è ancora Parisi coi titolarissimi

Lo schieramento della Fiorentina che scenderà in campo contro il Milan è di facile previsione

Tutti concordi i principali quotidiani locali e nazionali sulla formazione della Fiorentina che affronterà il Milan questa sera a San Siro nella 31esima giornata di campionato: spazio a quelli che ultimamente sono diventati i titolarissimi di Palladino, con l'unica variante che, come accaduto contro l'Atalanta, è rappresentata da Parisi al posto dell'indisponibile Gosens a sinistra. Dodò a destra, Pongracic, Marì e Ranieri davanti a De Gea, Mandragora e Fagioli come mezzali a piede invertito ai lati di Cataldi e Gudmundsson con Kean in attacco. Quasi una filastrocca.