Fiorentina sommersa dai fischi: il Franchi non fa sconti

Clima pesante, ieri, al Franchi, dopo il pareggio per 0-0 contro il Venezia. Il terzo per la Fiorentina da quando è iniziata la stagione. Il Corriere dello Sport si concentra sulla contestazione dei tifosi:

"Non fa sconti lo stadio Artemio Franchi. O meglio: non fa sconti la Curva Ferrovia, adibita a Curva Fiesole fino al termine della stagione e dove, tra l'altro, ieri erano presenti anche Giuseppe e Salvatore Barone, due dei quattro figli del compianto direttore generale Joe. «La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve m....» tuona la frangia più calda dei sostenitori fiorentini. Il riferimento, accompagnato dai numerosi cori di protesta, è alla cessione di Nicolas Gonzalez alla Juventus ultimata nelle scorse ore dalla società viola. Anche l'argentino è stato preso di mira dal tifo organizzato con cori ad hoc. La tensione è alimentata dalla consapevolezza generale di aver consegnato ancora una volta il miglior giocatore della rosa agli storici rivali bianconeri. «Spendere, bisogna spendere, per vincere» e «Fuori le p....» la doppia esortazione della Curva al termine della partita, quando la squadra è stata sommersa dai fischi".