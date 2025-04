Umiltà e coraggio: Dodò affronta il due contro uno con Leao e Theo Hernandez

Il portoghese, attualmente l’esterno con il maggior valore in serie A, è il pericolo principale di un Milan che in attacco proporrà Abraham sostenuto dal capocannoniere del gruppo Pulisic, salito a quota 9 reti, ma anche dal rientrante Chukwueze. A Parisi e Dodò il compito di armare Gudmundsson e Kean. È dalle loro invenzioni e dalla loro capacità realizzativa che passeranno la maggior parte delle fortune di una Fiorentina chiamata a miscelare l’umiltà richiesta dal proprio allenatore con l’obbligo di far punti per continuare la risalita in classifica.