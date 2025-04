Nazione: il Milan ha paura. Perdere con la Fiorentina sentenza sul campionato

Nella preview della partita di stasera tra Milan e Fiorentina, La Nazione sottolinea come i rossoneri, noni a quattro punti di distanza dai viola ottavi, siano costretti a vincere se non vogliono chiudere idealmente la loro stagione in Serie A (LA CLASSIFICA). C'è un po' di paura sportiva per gli uomini di Conceicao. I gigliati mettono in campo il gruppo, rinfrancato da una festa data a Firenze dall'ex di turno Adli, a segno all'andata ma atteso in panchina a San Siro.