Gazzetta: “Difficile che Adli venga riscattato. Sottil si gioca la permanenza”

Redazione VN 5 aprile - 07:43

Yacine Adli è stato uno degli elementi cardine della Fiorentina, almeno fino a gennaio. Propio contro il Milan trovò il gol da ex, e per Palladino le sue doti in impostazioni sono state utilissime. Ma l'infortunio e l'arrivo di Fagioli gli hanno tolto spazio. Come scrive La Gazzetta Dello Sport, oggi è la sua gara. Il francese è in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 millioni. Difficilmente, si legge, la Fiorentina lo tratterrà. Più probabile un suo ritorno al Milan, con una possibile cessione estiva

L'altra sponda — Percorso inverso invece per Riccardo Sottil. L'ex esterno viola sta trovando poco spazio al Milan, dopo l'arrivo a gennaio. La vifra per il riscatto è la stessa di Adli, e proprio come il centrocampista, sembra difficile immaginare una sua permanenza a Milano. Sta dando troppo poco alla causa di Conceicao. Oggi sarà la sfida dei due ex