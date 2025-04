CorSport sicuro: “Adli tornerà a Milano, la Fiorentina non lo vuole riscattare”

Il futuro sembra ormai segnato per entrambi. La Fiorentina dovrebbe versare 13 milioni per riscattare Adli, mentre il Milan ne chiederebbe 10 per Sottil, ma al momento nessuna delle due società appare intenzionata a completare le operazioni a queste cifre. Di conseguenza, non è escluso che il prossimo Fiorentina-Milan i due lo giochino a maglie invertite. Lo scrive il Corriere dello Sport.