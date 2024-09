Esodo viola a Bergamo: i tifosi della Fiorentina non si smentiscono

Il settore ospiti del rinnovato Gewiss Stadium sarà pieno per la partita Atalanta-Fiorentina, con circa 1.200 tifosi viola presenti. Molti partiranno da Firenze in auto, pullman o treno, mentre altri arriveranno dal nord Italia.

I tifosi saranno sistemati nella nuova ‘Curva Sud Morosini’. Dopo la pausa del campionato, i sostenitori della Fiorentina affrontano un calendario relativamente facile, con una sola trasferta a Empoli prima di tre partite casalinghe contro Lazio, The New Saints (in Conference League) e Milan. Il vero tour tra Italia ed Europa inizierà il 20 ottobre a Lecce. La Nazione.