E Campi Bisenzio? La Fiorentina si chiede se i tifosi siano pronti. E Rocco parlerà alla città

Secondo Rocco Commisso (inviperito per via delle difficoltà riscontrate a Firenze, LEGGI), il sindaco Nardella dovrebbe favorire lo spostamento del nuovo impianto verso luoghi come Campi Bisenzio, ma così non è. Inoltre, un problema non di poco conto è rappresentato dalla volontà dei tifosi: i vertici viola, in sostanza, si chiedono se la tifoseria sia pronta a trasferirsi fuori dal proprio Comune. Mai Rocco vorrebbe andar contro al volere di quello che è il suo popolo. La sensazione è che presto il presidente parlerà a cuore aperto ad una città nella quale è arrivato per volare in alto, ma che potrebbe trovarsi a dover lasciare per l’impossibilità di farlo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.