Dietrofront Atalanta: difesa a quattro per Gasperini, tanta qualità

Dovendo rinunciare ad Hateboer e con Maehle non al meglio tra inserimento e condizione, Gasperini disegnerà la sua Atalanta, secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, con il 4-2-3-1 di partenza. Un solo dubbio, davanti a Gollini, tra Djimsiti e Palomino per affiancare il confermatissimo Romero, mentre larghi agiranno Toloi e Gosens. Cerniera di centrocampo formata dal collaudato duo Freuler.De Roon, quindi dietro a Duvan Zapata agiranno il temutissimo Muriel, Pasalic e Malinovskyi. Panchina per l’ex viola Ilicic, pronto a subentrare a gara in corso. Le nostre previsioni sulle probabili formazioni

La probabile formazione: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti/Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.