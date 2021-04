Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni

Domenica sera alle 20.45 al Franchi arriva l’Atalanta di Gasperini che, eliminata dalla Champions, adesso pensa solo al campionato ed ha come obiettivo il raggiungimento della posizione valida per tornare a giocare la massima competizione europea. La Fiorentina invece è reduce dal pareggio di Genova ottenuto giocando quasi un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Ribery.

Le ultime dai campi

Iachini dovrà certamente fare a meno di Ribery e Pulgar che sono stati squalificati. Inoltre non saranno convocati neanche Kokorin che continua il percorso di riabilitazione e Igor infortunato di lungo corso. A questo quartetto dobbiamo aggiungere che fino a venerdì sera non sarà possibile avere la certezza matematica di poter contare su Castrovilli e Biraghi che sono ‘in bolla’ per i casi di Covid che sono stati riscontrati nel gruppo degli azzurri. Si stanno allenando da soli e solo alla vigilia del match potranno avere la certezza di essere esenti dal virus.

In casa Atalanta proprio ieri è arrivata la notizia della positività al Covid di Pessina che non sarà del partita. L’ex viola Muriel continua ad avvertire dolore alla schiena, per via del colpo subito contro l’Udinese. Ieri ha lavorato a parte e il suo recupero non è certo. Ci invece non sarà in campo è sicuramente Hateboer, che potrebbe rientrare dopo la sfida contro la Roma. Nessun problema al momento invece per Toloi che però ha gli stessi problemi dei viola che sono ‘in bolla’

Le probabili formazioni