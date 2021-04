L’Atalanta torna alla veste classica: c’è Malinovskyi dietro ai colombiani

29 gol in campionato, 36 in stagione: la coppia colombiana dell’Atalanta formata da Zapata e dall’ex viola Muriel sta funzionando alla grande. Più indietro l’altra vecchia conoscenza della Fiorentina, Josip Ilicic, che Gasperini spera di recuperare per il finale di stagione. Intanto gli orobici dovrebbero tornare al loro schieramento-tipo, con Maehle e Gosens sulle fasce e Malinovskyi dietro ai due attaccanti. L’ucraino sta fornendo ottime prestazioni nell’ultimo periodo. Manca Pessina a causa del virus? Gioca Pasalic, un altro che non difetta certo di qualità. Lo scrive La Nazione.