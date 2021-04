Sky: sorpresa Fiorentina, Kouamé al sorpasso in attacco

Secondo quanto riferisce in questi minuto Sky Sport 24, Iachini avrebbe intenzione di dare una chance a Christian Kouamé al fianco di Vlahovic stasera contro l’Atalanta. A rimanere in panchina sarebbe Eysseric, che fino a stamani sembrava in netto vantaggio per supportare il centravanti serbo. Cambia così la probabile formazione della Fiorentina…