La Fiorentina continua a preparare la gara contro l’Atalanta, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Come riportato dal “Pentasport” di Radio Bruno Toscana, Kokorin ha lavorato ancora a parte. Malcuit, invece, si è aggregato ai compagni. I violazzurri Biraghi e Castrovilli, infine, domani si sottoporranno al secondo tampone dopo l’esito negativo del primo. I due si sono si sono allenati in gruppo.