VN – Tamponi, sospiro di sollievo: gruppo Fiorentina tutto negativo

Una buona notizia accompagna la Fiorentina in vista della sfida contro l’Atalanta. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l’ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo per tutti i giocatori e i componenti dello staff viola. Pericolo scampato per tutto il gruppo dunque, ma in particolare la lente d’ingrandimento era puntata su Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi. I due, in bolla da giovedì scorso – quando rientrarono dalla Nazionale – erano rimasti in bolla viste le numerose positività all’interno del gruppo azzurro, e da domani saranno dunque “liberi”.

Dal Centro Sportivo: c’è Eysseric per Ribery