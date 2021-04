Dal CS: c’è Eysseric per Ribery. E occhio ai tamponi di Biraghi e Castrovilli

Mancano poco più di 48 ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Atalanta, e per Beppe Iachini va delineandosi l’undici che sfiderà la squadra di Gasperini. Molto dipenderà dai tamponi di Castrovilli e Biraghi che, se non ci saranno problemi, usciranno domani dalla bolla che ha coinvolto numerosi giocatori e membri dello staff della Nazionale.

Per il resto, il tecnico viola dovrà decidere come sostituire gli squalificati Ribery e Pulgar. I due non sono stati presi in considerazione per le prove tattiche effettuate durante la seduta odierna, e potrebbero venir sostituiti rispettivamente da Eysseric e Amrabat. Pochi dubbi sul marocchino, qualcuno in più sull’ex Nizza, che però resta in vantaggio su Callejon e Kouamé. Torna a disposizione Malcuit, mentre per Kokorin ci saranno nuovi accertamenti la prossima settimana.

