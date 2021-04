Serie A negli Usa: Abc sceglie la Fiorentina per il match inaugurale

Per la prima volta nella sua storia, la televisione americana ABC trasmetterà domenica una partita della nostra Serie A. E per la felicità di Rocco Commisso, ad inaugurare il sodalizio sarà proprio Fiorentina-Atalanta, posticipo della 30^ giornata. Il presidente viola ha più volte spinto per allargare la visibilità del nostro massimo campionato negli States, e così dopo Espn (in lingua spagnola) e Cbs (dal prossimo anno) anche il broadcast newyorkese trasmetterà oltreoceano le partite della Serie A. Per i viola sarà una responsabilità doppia, vista la battaglia portata avanti dal patron che nelle prossime ore sbarcherà a Firenze.

