Mondiali Qatar: la Rai si aggiudica i diritti

Come anticipato da Il Sole24Ore, la Rai si è aggiudicata in esclusiva dalla Fifa i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio per trasmettere i Mondiali 2022 in Qatar. La Rai trasmetterà in diretta e in chiaro sul territorio nazionale tutte le 64 partite e di queste almeno 28 partite, inclusa la partita inagurale, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse su Rai 1 che è il canale di punta dell’emittente.

La Coppa del Mondo in Qatar si svolgerà a novembre/dicembre 2022 e sarà la prima ad essere giocata in Medio oriente.