CorSport: “Tocca a Kouamè. E non è detto che verrà preso un vice-Kean”

Kouamé, già utilizzato come centravanti sia da Italiano che da Palladino, è apprezzato per la sua generosità e il contributo alla manovra, ma il fiuto del gol non è il suo punto di forza. Con soli 10 gol in 140 presenze con la Fiorentina, il numero 99 punta a sbloccarsi stasera contro il Pafos, dopo un rinnovo fino al 2027 che dimostra la fiducia della società nei suoi confronti. Una rete in questa occasione sarebbe preziosa per la squadra e per consolidare il suo ruolo. Lo riporta il Corriere dello sport.