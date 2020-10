Capitano a metà: e a Chiesa viene negata la fascia di Astori dagli ultras

Lo sguardo triste di Rocco Commisso fotografa un venerdì sera da incubo per la Fiorentina. La squadra viola – sottolinea Luca Calamai su La Gazzetta dello Sport – viene battuta in casa per 2-1 dalla Samp. E, come se non bastasse, nelle prossime ore Federico Chiesa dovrebbe finire tra le braccia della Juventus se, come sembra, la società bianconera troverà i 60 milioni pretesi dal magnate americano. A proposito, in quella che probabilmente sarà la sua ultima esibizione al Franchi l’attaccante viola ha indossato la fascia di capitano. Una scelta voluta da tecnico e compagni di squadra. Ma Federico ha portato al braccio non la fascia in ricordo di Davide Astori, quella che a esempio aveva Ribery a San Siro contro l’Inter, ma la fascia della Lega.

Pare che siano stati i club più caldi della curva Fiesole a pretendere che Federico non portasse il simbolo che ricorda il Capitano. A loro giudizio non ne era meritevole. Chiesa, comunque, si è battuto fino alla fine e in pieno recupero con un violento diagonale ha centrato il palo con il portiere della Samp immobile. Federico sognava di realizzare un gol importante prima di iniziare una nuova avventura. Non c’è riuscito, ma non è stato sicuramente il peggiore tra i viola. Questa sconfitta obbliga la Fiorentina a tornare sul mercato. Serve un bomber (Milik?) e serve un altro difensore centrale. Due pedine indispensabili per non bruciare un’altra stagione.