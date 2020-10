Chiesa-Juventus, oggi il giorno decisivo. Il tassello mancante dell’operazione

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha affidato a Repubblica il consueto ragguaglio sul mercato gigliato. A tenere banco è il caso Federico Chiesa e la relativa trattativa tra Fiorentina e Juventus. Oggi si saprà una volta per tutte se Federico vestirà la maglia bianconera. Il tassello mancante per chiudere l’operazione è il si finale della Fiorentina. La dirigenza gigliata dovrà accettare ufficialmente la proposta dei piemontesi. Offerta articolata che partirà da un prestito oneroso di 10 milioni con obbligo di riscatto a 40. Pagamenti dilazionati in 4 anni, più eventuali bonus. Per Chiesa è pronto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore sono attese importanti novità.

Iachini: “Chiesa via? Non ho ricevuto indicazioni. Oggi male dopo 25′ e due ottime prestazioni”