Iachini: “Chiesa via? Non ho ricevuto indicazioni. Oggi male dopo 25′ e due ottime prestazioni”

Nel post partita di Fiorentina-Sampdoria, match perso dai viola per 2-1, il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport: “Un passo indietro? Sì, dopo 25 buoni minuti abbiamo sbagliato troppo in mezzo al campo ed è subentrata preoccupazione. Nel secondo tempo siamo riusciti a buttarla dentro e poi non possiamo permetterci di prendere un gol come quello di Verre, che la difesa ha letto male. Ribery? E’ un giocatore con una certa esperienza e caratura, in ogni squadra sono importanti sotto l’aspetto della personalità: oggi mancava non solo lui, ma il altre partite abbiamo sopperito bene alle assenze che possono accadere. Noi dobbiamo essere quelli delle prime due partite, con fraseggio e qualità, a volte lo abbiamo fatto bene altre oggi siamo stati meno puliti.

L’ultima di Chiesa? Non ho avuto indicazioni particolari, il ragazzo si sta impegnando e ha giocato come nelle altre partite. Il 3-5-2 con Chiesa, Castrovilli, Bonaventura e due punte è molto offensivo e dobbiamo cercare i nostri equilibri: oggi è sceso in campo con consapevolezza e convinzione che la società non lo stia cedendo. Callejon? Ne parleremo nei prossimi giorni con la società, avevo timore del mercato e dei tanti giocatori che ne sono interessati. Non è bello giocare partite impegnative con situazioni aperte intorno che possono creare fastidio ad un gruppo che vuole lavorare per migliorare. Nei prossimi giorni valuteremo”

LE PAGELLE – VLAHOVIC SA REAGIRE, KOUAME’ E CECCHERINI: CHE ERRORI!