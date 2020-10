PAGELLE VN: Vlahovic reagisce, Ceccherini e Kouame che errori! Chiesa si ferma al palo

VLAHOVIC 6,5: Il piglio stavolta è giusto e in avvio offre un paio di sponde. Al 13′ si gira bene e calcia da fuori area strappando applausi ai mille del Franchi. Poi si affloscia al pari dei compagni. Ricompare al 71′ con la zampata del pareggio.

CECCHERINI 4,5: Ancora titolare, non fai in tempo ad elogiarlo per una bella chiusura da ultimo uomo, che la combina grossa commettendo un fallo da rigore molto ingenuo. Troppo ingenuo. Insicuro in più di un’occasione.

