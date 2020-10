La Fiorentina programma un futuro senza Chiesa, le mosse di Pradè

Come riportato da Repubblica, la Fiorentina si farà trovare preparata nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Federico Chiesa. Il primo rinforzo sarà l’ex Napoli Callejon che firmerà un biennale con opzione sul terzo anno. Mentre nelle ultime ore saranno nuovamente esplorati i profili di Piatek, De Paul e Milik in cerca di spiragli per aprire una trattativa. La volontà dei diretti interessati giocherà un ruolo fondamentale. Per tutti e tre serviranno investimenti economici molto pesanti e la concorrenza non manca, tutto è aperto. Intanto in difesa è fatta per Barreca, l’ex Monaco sarà l’alternativa di Biraghi. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto.

