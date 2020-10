Martinez Quarta, nuovi contatti con il River Plate: offerta ritoccata

La Fiorentina non molla l’obiettivo per la difesa. Sono stati riavviati nuovi contatti in queste ore per Martinez Quarta. Il club viola ha ritoccato la sua offerta per il giocatore e adesso si può arrivare ad un’intesa con il River Plate che può dare una risposta positiva dopo la riapertura di questa trattativa. Lo riporta Sky Sport.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina