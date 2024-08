Beltran oggi al Viola Park. Palladino ha le idee chiare sul suo ruolo

Consacrazione

Alla sua seconda stagione in maglia viola, scrive Repubblica, c'è curiosità per capire quale sarà l'impiego tattico dell'argentino dopo un finale in crescita dello scorso anno: 10 gol e 3 assist in tutto alla prima stagione sono un buon biglietto da visita. Nel 4-2-3-1 con Italiano si era resto protagonista sulla trequarti, ma anche con un cambio modulo può essere efficace. Per Palladino Beltran potrà essere alternativa a Kean oppure rifinitore proprio in un 4-2-3-1 già rodato, a seconda delle necessità. Insomma, un'arma affilata buona per tutti i sistemi di gioco. Non resta che sperimentare sul campo.