Gudmundsson libera Nico Gonzalez. E c’è l’ok dell’islandese. I dettagli

La Gazzetta dello Sport scrive oggi delle operazioni in entrata ed in uscita più importanti del mercato della Fiorentina: quelle riguardanti Albert Gudmundsson e Nico Gonzalez. Secondo la rosea, l'avanzata dei gigliati per l'islandese, con l'offerta di un prestito oneroso a 5 milioni di euro ed un riscatto che diventa obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni che comporta l'esborso di altri 20 (LEGGI QUI), potrebbe facilitare la corsa della Juventus a Nico Gonzalez, con i bianconeri che stanno cercando un esterno dopo la cessione di Soulé e quella annunciata di Chiesa. Sempre secondo il quotidiano, l'operazione potrebbe essere facilitata con l'inserimento all'interno della trattativa di Weston McKennie, fuori dal progetto juventino e già valutato dalla Fiorentina. Nel frattempo, Gudmundsson avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento in viola (pronto un contratto quinquennale per lui), e l'approdo a Firenze, come scrive la rosea, potrebbe arrivare prima ed in maniera indipendente dalla cessione di Nico Gonzalez.