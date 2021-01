All in per Caicedo, Fiorentina al lavoro per convincere Lotito

Dopo l’ufficialità del ritorno di Patrick Cutrone al Wolverhampton, la Fiorentina non vede l’ora di regalare una nuova punta a Cesare Prandelli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il pupillo di Commisso è Felipe Caicedo, ma per arrivare all’ecuadoriano sarà una vera e propria corsa a ostacoli. La Fiorentina – scrive il quotidiano – lavora sottotraccia per convincere Lotito a cedere, ma non sarà semplice.

Inoltre si parla della situazione relativa a Papu Gomez: l’argentino è una suggestione e potrebbe essere la suggestione last minute qualora il n° 10 dell’Atalanta non avrà trovato sistemazione altrove.