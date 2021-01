Fiorentina, arriva Maleh. Accordo raggiunto col Venezia

Arriva Youssef Maleh (la scheda). Il gioiellino classe 1998 è stato trattato a lungo dalla Fiorentina, ma finalmente è arrivata la fumata bianca. I viola hanno infatti raggiunto l’accordo con il Venezia, con il quale il giocatore terminerà la stagione. Maleh sarebbe andato in scadenza a giugno ma, per mantenere gli ottimi rapporti tra la società, la Fiorentina ha deciso comunque di versare un indennizzo al club e lasciare il giocatore in prestito fino al termine della stagione. Attraverso un tweet, Niccolò Schira, ha anticipato anche le cifre dell’operazione. 700 mila euro più bonus per il club veneto e contratto da quattro anni al ragazzo.

