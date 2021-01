VN – Papu Gomez, la Fiorentina c’è. Posizione del giocatore e concorrenza: il punto

Futuro lontano da Bergamo per il Papu Gomez, ma dove? Al momento l’Atalanta – che resta ferma sulla richiesta di 10 milioni cash per il cartellino – non ha ricevuto offerte ufficiali, ma qualcosa si muove attorno al fantasista argentino. Sondaggi da parte di alcuni club sia italiani che esteri, ma la priorità del giocatore è la Serie A. Sia per per motivi famigliari che per le operazioni commerciali fatte su Bergamo. Il Milan al momento si è defilato, Inter e Juventus restano vigili. C’è stato un contatto con il Torino (caduto poi nel vuoto).

Tra le piste da seguire c’è anche quella che porta a Firenze: la Fiorentina ha mostrato il proprio interesse, non c’è preclusione da parte del giocatore ma ad oggi la situazione non è troppo calda. Gomez, infatti, gradirebbe un’esperienza di spessore tra le fila di una squadra che lotti per dei trofei. Situazione in via di sviluppo, anche se la telenovela è destinata a protrarsi ancora a lungo in questa finestra di mercato.