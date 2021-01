Da Bergamo, la Fiorentina ci prova per Gomez: pro e contro, la situazione

Da Bergamo rimbalza l’offensiva viola per il Papu Gomez. Secondo TuttoAtalanta.com, la Fiorentina è prontA a versare i 10 milioni richiesti da Percassi e, per quanto riguarda l’ingaggio richiesto da Gomez, non ci sarebbero problemi di nessun tipo ad accontentare le rispettive richieste. Inter avvisata, la Fiorentina per Gomez non scherza e ha cache che nessuno in A, ad oggi, può mettere sul piatto a Zingonia per assicurarsi il calciatore. L’unico nodo sarà la volontà del calciatore, che spera sempre di trovare l’intesa con una squadra vicino Bergamo, ecco perchè una delle due milanesi erano destinazioni gradite. La Fiorentina, inoltre, potrebbe anche essere una soluzione che non andrebbe ad intaccare la corsa Champions dell’Atalanta, perchè non diretta rivale come nel caso dei club già menzionati in queste settimane.

