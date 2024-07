A Firenze non riuscì a prenderlo, adesso Italiano lo vuole a Bologna

Uno dei primi obiettivi del Bologna è la sostituzione di Zirkzee, e Italiano ha in mente un ex obiettivo ai tempi di Firenze

Con l'imminente cessione di Joshua Zirkzee Vincenzo Italiano potrebbe perdere uno dei punti cardine della squadra. Ma come scrive La Gazzetta Dello Sport l'ex tecnico della Fiorentina vuole un vecchio obiettivo avuto in viola, Boulaye Dia. A Firenze non è riuscito ad allenarlo, ma per la Champions vuole lui, Il profilo si sposa bene con il suo gioco e con le finanze del club, costo di 15 miloni. La Salernitana lo lascerà partire, e il Bologna proverà l'affondo nelle prossime ore, nell'attesa dell'offerta dello United per Zirkzee