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Dopo le parole su Paolo Vanoli, Emiliano Viviano ha allargato il discorso al gioco della Fiorentina. Ecco cosa ha detto a Cronache di Spogliatoio:

"Se succede che con un mercato del genere arrivi quindicesimo, poi fai difficoltà in futuro a convincere giocatori come quelli a venire".

"La Fiorentina ha terzini offensivi ma è scollegata, si allarga tantissimo. Con quelle caratteristiche dovrebbe fare come il Barcellona, esagero, ma dovrebbe giocare in quel modo lì, con quell'atteggiamento lì. Vorrei vederla giocare col 3-4-2-1, stile Roma, la difesa sarebbe coperta e nel mezzo puoi metterci chi vuoi. Jimenez tornante sarebbe nella sua posizione ideale".

"Potenzialmente ci sono tanti giocatori forti, anche per me c'è stato nel mercato qualcosa di sbagliato, che si poteva evitare, ma una squadra inallenabile non mette sotto, pur senza vincere, Juve e Napoli. Magari c'è qualche scontento, qualche situazione da gestire, ma non giustifica così pochi punti. E poi i giocatori vanno allenati bene, perché Isaksen non è meglio di Mastantuono, Belahyane non è meglio di Oulai, Provstgaard parte dalla stessa linea di Pongacic ed è diventato fortissimo. E' che Gattuso li allena bene".